「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）セ・リーグ首位打者賞と最高出塁率者賞のタイトルを獲得した広島・小園海斗内野手が出席。「今日ここに来て実感が湧きました」と充実感を漂わせた。７年目にして初のタイトル獲得。他のタイトルホルダーと登壇した小園は、首位打者賞に関しては「本当に取れると思ってなかったので、取ることができてよ