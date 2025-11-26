日本と中国の緊張が続くなか、きのうに続き、今夜も中国でサッカーJ1の神戸と中国のチームの試合が開催されます。記者「試合開始5時間前です。スタジアム前には大勢の警備員がすでに集まっています」2日連続で行われる日本と中国のチームの対戦。今夜はJ1ヴィッセル神戸と上海申花の試合が行われます。きのうは四川省でサンフレッチェ広島が成都のチームと対戦しました。記者「スタジアムの外からでも聞こえるほどの大きな歓声があ