新潟県三条市は、24日未明に市内の小中一貫校で不法侵入事案が発生したと発表しました。三条市教育委員会によりますと、24日未明、1階職員室前の廊下の警報装置が作動し、警備会社・警察・学校職員で校舎内を確認したところ、校舎の1階を人が歩いた形跡を確認し、警察が現場検証を行ったということです。器物損壊や盗難などの被害は確認されていません。市教育委員会は、警備会社と連携して警備体制を強化しています。