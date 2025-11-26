大宮競輪Ｓ級シリーズは２日目の２６日、準決が行われた。２着２本で勝ち上がった市田龍生都（２４＝福井）は、２７日の決勝を?挽回のチャンス?と位置付けて、強い決意で臨む。市田はここまで２日間の内容を「ラインの競走ができていないし、あいまいなところが出てしまっている」と猛反省。「準決も自分の失態のせいで脇本（勇希）さんが失格になってしまった。近畿の自力選手として全然ダメ」と自らを戒めた。先に勝ち上が