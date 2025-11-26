日本相撲協会は２６日、福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議を開き、新十両に一意（かずま、木瀬）の昇進を決めた。一意は佐賀・基山町の瀧光徳寺の大本堂で会見を行い「まだ番付はさらに上がある。１枚でも上に行けるように頑張りたい」と心境を語った。日大出身で、幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ２４年名古屋場所で右膝を負傷した。そこから４場所連続全休。番付を序ノ