金澤町家をリノベーションした趣きのあるステキ空間ひがし茶屋街の目抜き通りから徒歩約5分の場所に暖簾を掲げる「金沢おみそる倶楽部」。150年以上前に建てられたという金澤町家の建物をリノベーションしています。格子を施した窓が印象的で、ガラガラと引き戸を開けて入店するのも、どこか懐かしさを感じます。店内のインテリアはアンティーク調のテーブルや椅子などで揃えられています。一方、土壁や建物の柱、梁は町家の建物を