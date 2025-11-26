寒い日には鍋が食べたくなりますが、今日はなんの鍋にしようか迷ってしまうことはありませんか？ “結局いつも同じ鍋を作ってしまう”、“たまには違う鍋を食べたい”という方に向けて、日本気象協会に所属している全国の気象予報士に聞いたご当地鍋をご紹介します。きりたんぽ鍋まずは、秋田県が地元の気象予報士がおすすめする「きりたんぽ鍋」。炊き上げたご飯をつぶして杉の串に巻き付けて焼いたきりたんぽを、比内地鶏などの