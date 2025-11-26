冬の風物詩、雪の綿帽子を一望できる特等席幻想的な雪景色を望む「渓流沿いの特等席」 「渓流雪見ランチ」の会場は、目の前に雪景色が広がる渓流沿いのテラス。せせらぎが響く奥入瀬渓流と、ふんわりと積もった雪が岩を包み込む「雪の綿帽子」を一望できます。ちょっと寒そう……。という人もご心配なく。特等席には風雪を防ぐ半円型のドームがあって、中はぽかぽかと暖かく、快適に過ごせますよ。奥入瀬渓流の冬に見られる風物詩