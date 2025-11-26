俳優で歌手の森崎ウィン（35）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。NHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）への出演についてコメントした。同作は森崎にとって初の時代劇で、初めての大河ドラマ。主人公・徳川家康の三男・秀忠を好演した。MCの黒柳徹子が「日本人の役なさったんですよね」と声をかけると、「そうなんですよ」と森崎。「いや、もうしびれました。本当に」ともらした。「