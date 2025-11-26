歌手の三浦大知（38）が、来月1日放送のNHK総合「tinydeskconsertsJAPAN」（深夜0・10）に出演する。東京・渋谷の同局オフィス内で収録に臨み、同番組史上最多演者数となる24人でヒット曲「Blizzard」など5曲を披露した。米公共放送NPRが放送する本家も、日本版も好きだという三浦。番組の魅力について「音の一粒一粒が丸裸の状態で音源とは違う生の感触がする。それを音楽の深さ、歌のおもしろさとして気づくことができ