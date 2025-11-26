ムード歌謡デュオ「はやぶさ」が26日、東京・六本木クラップスで「はやぶさ発売記念ライブ2025ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」を行った。この日発売の新曲「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」の振り付けを初披露。スナックのママに扮したヒカルと、常連客風のヤマトが軽妙に掛け合うキャッチーな楽曲で、公式YouTubeチェンネルで配信している「新snackはやぶさ」の世界観