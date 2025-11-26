11月25日、押見修造氏による人気漫画『惡の華』が、2026年4月、テレビ東京でドラマ化されることが発表された。主人公・春日高男を鈴木福が、クラスメイトの仲村佐和を、あのが演じるW主演作。同作は、思春期の複雑に変化していく中学生たちの心を描いた作品で、過去にもアニメ化や映画化されている。鈴木が演じる春日は、憧れのクラスメイト・佐伯奈々子の体操着を盗んでしまう場面を仲村に見られ、翻弄される役どころ。仲村は