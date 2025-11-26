過去最多の候補者が立候補を予定している静岡･伊東市長選。26日朝、伊東市役所では…。（記者）「こちら事前審査の会場です。きょうだけで、9～10陣営が 手続きを済ますものとみられています」12月7日告示の市長選を前に、立候補予定者が告示日に提出する書類について当日の審査を円滑にするため選挙管理委員会による事前審査が行われました。選挙管理委員会によりますと、26日の事前審査では、午後3時半までに9陣営が手続き