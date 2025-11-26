「東京デフリンピック」の閉会式＝26日、東京体育館聴覚障害者の国際スポーツ大会、第25回夏季デフリンピック東京大会は26日、東京体育館で閉会式が行われ、閉幕した。日本初開催となった大会で、日本選手団は初めて全21競技に出場。金16、銀12、銅23の計51個のメダルを獲得し、金メダル数、総数とも史上最多だった。聞こえない、聞こえにくい選手たちの活躍は、聴覚障害や手話に対する人々の理解を促し、「共生社会」実現への願