ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê42¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹Àè¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¡¢¥é¥Õ¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÁÇÅ¨¡×GU¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤¹²ÃÆ£¤¢¤¤²ÃÆ£¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¡Ø±«¤¬¹¥¤­¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¿Í¤Î´¶À­¤ò¡ÈÁÇÅ¨¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¯À¡¤ßÅÏ¤ëÀÄ¶õ¤¬¹¥¤­¤Çº£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤ÉºÇ¶á¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë±«¤Î¾ð½ï¤òÌû¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÏÇ¯¤Î¸ù¤Ç¤·