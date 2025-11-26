千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。11月23日（日）の同番組では、「『これって言われると思う？』討論会」が放送された。©AbemaTV,Inc.今回は、厳しいコンプラ時代に怯える芸人たちが、「この発言は世間から“言われる”か、“言われない”か」を討論する企画を開催。進行役を大悟が務め、岡野陽一、ヒコロヒー、相席スタートの山添寛、東京ホテイソンの芸人4組が集結。ノブと松井珠