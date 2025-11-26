動画配信サービス「U-NEXT」が、26日午後4時に有料会員数が500万人を突破したことを発表した。月額550円（税込）を超えるプレミアム有料型放送・配信サービスにおいて、500万会員を突破したのは日本企業で初となる。【写真】U-NEXT独占配信「AAA2025」でMCを務めるIVE・ウォニョン2007年6月に「GyaO NEXT」としてサービスを開始し（09年に名称変更）、23年5月31日時点で有料会員数が300万人に到達。さらに、同年7月1日のParavi