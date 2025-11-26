yamaによるコンセプトEP「C.U.T」が2026年3月18日（水）に配信リリースされることが決定した。同作からの先行配信として、2025年12月3日（水）には楽曲「TWILIGHT」が配信リリースされる。今作EPは、デビューから今年で5年を迎えたyamaが5年間の活動の中で見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだ作品となる。自分自身の音楽と向き合う中で見つけた3つのキーワード「Chill out」「Urban」「Tender」それぞれ