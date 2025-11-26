道産ホタテの価格高騰が止まりません。鮮魚店の仕入れ価格は２倍以上となるなど影響が出ていますが、その要因は中国への輸出が事実上停止されたことではありませんでした。肉厚で口の中に甘みが広がる新鮮なホタテ。普段の食卓に加え、年末に向けて購入する人も多いのではないでしょうかーしかし、札幌市内の鮮魚店をのぞいてみると…（長南記者）「札幌市西区の鮮魚店です。仕入れ値が高いため、生のホタテの貝柱はほとんど