きょう（２６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比８９９円高の４万９５５９円と大幅続伸。前日と同様に朝方は大きく買いが先行したが、寄り後の値動きは前日とは真逆であった。きょうは前場に一方通行で水準を切り上げ、後場寄り早々の１２時３７分にこの日の高値４万９７４９円まで上値を伸ばし、この時の上げ幅は１０９０円に達した。最近は１０００円を超える上げ下げにも慣れてきたとはいえ、先物を絡めたＡＩ投