インスタグラムで報告プロ野球・楽天に入団することが発表された前田健太投手が26日、自身のインスタグラムで古巣・広島ファンへの長文メッセージを記した。広島からのオファーがなかったことなども明かし「真摯に受け止め新しいチームでプレーする事を決断しました」「カープの選手、そしてファンのみなさん日本シリーズでお会いしましょう」と記した。今季まで米国でプレーした前田は、楽天入団を報告した投稿で「今後、入団