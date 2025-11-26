ファミリーマートと埼玉県はこのほど、さいたま市立常盤北小学校で官民連携の食育プロジェクト「ファミマフードドライブ」を実施した。10月末から約3週間、校内に設置した寄付受付BOXには、菓子やレトルト食品など家庭で食べきれない食品が計70点寄せられ、地域のフードパントリーを通じて支援を必要とする家庭に届けられる。同校では9月に県庁職員とファミリーマートによる出前授業を実施。児童は食品ロスや地域の食支援につ