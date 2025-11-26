25日、熊本県産山村で震度5強を観測した地震で、阿蘇地方では現在も断水など生活に影響が出ています。25日午後6時1分頃、熊本県産山村で震度5強を観測した地震で、産山村の県道では落石があり、走行中の軽自動車が衝突しました。運転していた女性にケガはありませんでした。この県道も含め県内2か所の道路が現在も通行止めとなっています。産山村の住民「初めてあんな大きい地震にあいました。寝られないです、怖くて」熊本県によ