「アフタヌーンティーセット」モスバーガーを展開するモスフードサービスは、11月27日から来年3月17日の間、紅茶とアメリカンワッフルを提供するカフェ「マザーリーフ」において、紅茶を味わうための「アフタヌーンティーセット」をリニューアルして販売する。同時に、表面をブリュレした「いちご香るクリームミルクティー」、いちごのおいしさを引き立てる繊細な味わいの「フレーズ ピスターシュ・パルフェ」なども登場する。紅茶