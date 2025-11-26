札幌中央卸売市場での、むきホタテの価格の推移です。５年前の１０月には１キロ当たり２１６６円でしたが、１年前には３８１３円に。そして１０月には１キロあたり６０５１円と、５年で３倍近くまで上がっています。価格高騰の要因は、東南アジアやアメリカなどに販路が拡大し、海外への輸出が堅調なことと、夏の海水温上昇による生育不良で、２０２５年の水揚げ量が減少したことの２点です。お歳暮やお正月と需要が上がる季節の値