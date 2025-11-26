プロ野球・楽天は26日、ヤンキース傘下の3Aスクラントンに所属していた前田健太投手と契約合意を発表。前田投手は自身のInstagramで1100文字を超える思いをつづりました。「チームの為に自分の全てを捧げるつもりです。チームの為に腕を振りたいと思っております」。2015年以来11年ぶりの日本球界復帰へ意気込みました。前田投手は2006年にドラフト1位で広島に入団。2016年にメジャー挑戦するまで広島一筋を貫きました。コメントに