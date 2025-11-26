◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）タイトルホルダーや最優秀選手、最優秀新人といった今シーズン活躍した選手達をたたえる表彰式「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ」に、セーブ王を獲得した中日・松山晋也投手が出席した。濃紺のスーツに、赤のネクタイ姿で壇上に上がった松山は「みなさんに感謝。セーブは１つひとつ積み上げるもの。来季もそういうふう