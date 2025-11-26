ドジャースのルーキー捕手であるダルトン・ラッシング選手が自身のInstagramでプロポーズを成功させたことを報告しました。5月の試合でメジャーデビュー。初スタメンマスクをかぶると、ブルペンデーのため投手が次々代わり、捕手にとって負担の多い初陣となりました。それでも全9回で3人の投手をリードし、アスレチックス打線を2失点に抑えました。打者としても4打数2安打で得点にからむ活躍をしました。今季は53試合に出場し、打