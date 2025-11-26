【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yamaのコンセプトEP『C.U.T』が、2026年3月18日に配信リリースされることが決定。先行配信シングル「TWILIGHT」は、12月3日にリリースとなる。 ■自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだ作品 yamaは「春を告げる」による2020年のデビューから2025年で5年を迎えた。今回リリースが発表となったコンセプトEP『C.U.T』は、そんなyamaがデビュー5周