【台北＝園田将嗣】半導体受託製造の世界最大手・台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）は２５日、元幹部の男性を台湾の裁判所に提訴したと発表した。男性は退職後、競合する米半導体大手インテルの幹部職に就いており、ＴＳＭＣは営業秘密や機密情報などが漏えいする可能性が高いとしている。発表によると、提訴されたのは、元シニアバイスプレジデントの羅唯仁氏。羅氏は２００４年にＴＳＭＣに入社し、昇進した後に今年７月に退職し