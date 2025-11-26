ゴディバ ジャパンは、「ひとくちあられ ショコラミックス」を、12月3日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、GODIVA GO！、および一部ゴディバ アウトレット店で数量限定販売する。ゴディバから、1929年創業のあられ・おせんべい・おかき・和菓子のお店、もち吉とのコラボレーション第3弾「ひとくちあられ ショコラミックス」を発売する。「ひとくちあられ ショコラミックス」ひと口サイズの小さなあられとおせんべいを詰