２人組歌謡グループ「はやぶさ」が２６日、都内で新曲発売記念ライブを開催した。これまでにリリースした全シングルと、ムード歌謡のカバー曲など全２４曲を歌唱。最新曲「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」では、ヒカルがスナックのママ姿で歌唱し、満員のファンを魅了した。新曲「ときめき―」はコロナ禍にＹｏｕＴｕｂｅの企画として始めた「新スナックはやぶさ」がモチーフ。ヤマトは「色々な形で