北海道士別市の国道でトラックの荷台が燃える火事がありました。けが人はいませんでしたが、周囲は一時騒然としました。道路わきに停車したトラックの荷台から勢いよく炎が上がっています。別の角度からの映像には、雪をかけて消火を試みる人の姿も。火事があったのは士別市多寄町の国道４０号です。１１月２６日午前１１時ごろ、「荷台から火が出ている」という内容の１１９番通報が相次ぎました。消防によりますと、火はおよそ２