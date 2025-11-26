金の展示販売会に「黄金のピッチャー大谷翔平」が登場しました。【映像】金箔1450枚「黄金のピッチャー大谷翔平」日本橋三越本店で26日から始まった「大黄金展」の目玉は、ドジャースのピッチャー・大谷翔平選手です。金箔1450枚を使用し、投球する姿を等身大で再現したということです。価格は、金箔1550枚を使い10月に販売が始まった「黄金のバッター大谷翔平」と同じ5500万円（税込）です。バッター大谷は、すでに3体売れ