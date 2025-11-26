◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）パ・リーグの新人王はロッテ・西川史礁外野手が受賞した。チームでは２０１４年の石川歩投手以来、１１年ぶりで、外野手としては初の快挙となった。有効投票総数２２９票のうち、西川は９７票を獲得してトップ。日本ハム・達が５５票、楽天・宗山が４５票、西武・渡部聖が２６票、西武・山田が２票、ロッテ