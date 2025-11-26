スポーツ・アウトドア用品を販売するアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、これからバスケットボールを始める小学生・中学生、そして初心者からレベルアップを目指すプレーヤーに向けて開発した「ブレない安定感のあるバスケットシューズ」を、11月28日に全国のスポーツデポ、アルペン、公式オンラインストアで販売する。同商品は、TIGORAバスケットシューズの新作で、前作モデルで高く評価された“軽さ”