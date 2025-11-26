「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神の佐藤輝明内野手がオシャレなタキシードで登場した。４０本塁打、１０２打点で本塁打王と打点王の表彰。黒のタキシードで黒の蝶ネクタイを締めて、壇上に上がった。ひげも蓄えて、ダンディーな姿を披露した。壇上では「個人としては素晴らしいシーズンを送れたかなと思います」と話した。