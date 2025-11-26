「生 チョコパイ＜ストロベリー＞」ロッテは、12月1日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、「生 チョコパイ＜ストロベリー＞」を発売する。しっとりふんわり食感のケーキで生 チョコパイ初の果汁入り（いちご果汁4.3％（生換算））苺ホイップをサンドし、ホワイトチョコで包み込んだ見た目がかわいらしい一品となっている。今だけ（冬春限定）楽しめる生 チョコパイの