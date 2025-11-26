◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）セ・リーグの新人王はヤクルト・荘司宏太投手、パ・リーグの新人王はロッテ・西川史礁外野手が受賞した。荘司はセガサミーからドラフト３位で入団し、ルーキーながら勝ちパターンの一角を任され４５登板全て救援で２勝１敗、２８ホールド、防御率１・０５をマーク。新人で３０ホールドポイントは史上１０人