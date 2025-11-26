モトローラ・モビリティ・ジャパンは、Androidスマートフォン「motorola razr 60 ultra」を2025年12月12日より国内各チャンネルで販売開始します。公式オンラインストア「MOTO STORE」での販売価格は19万9800円（税込）。 「motorola razr 60 ultra」 記事のポイント モトローラの折りたたみスマホ「razr」シリーズ最大の4インチ外部ディスプレイを備え、スマホを開かなくても通知などを確認できます。独自の「moto ai」