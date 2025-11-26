セガ ラッキーくじオンラインで好評だった「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」のイラストを使った、アクリルキーホルダーがセガ フェイブから登場。学生・生徒のキャラクターが多数ラインナップされる、かわいいデザインのグッズです！ セガ フェイブ「名探偵コナンアクリルキーホルダー（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」 販売予定時期：2026年5月 ※2025年11月25日より予