【新華社合肥11月26日】中国五大戯曲の一つに数えられる「黄梅戯（こうばいぎ）」は、柔らかな節回しと素朴な演技で知られ、「中国の農村音楽」として深い文化的記憶を宿している。「黄梅戯の里」として知られる安徽省安慶市では現在、安慶師範大学の研究者らが人工知能（AI）、没入型技術、ビッグデータなどの先端技術を活用し、伝統演劇の継承に新たな道を切り開いている。安慶師範大学コンピューター・情報学院の研究室では