【新華社ウルムチ11月26日】中国新疆ウイグル自治区アクス地区庫車（クチャ）市の亀茲（きじ、クチャの古称）博物館にこのほど、浙江省の新疆支援指揮部が550万元（1元＝約22円）を投じて建設した「亀茲印記」仮想現実（VR）展示ホールがオープンした。面積約450平方メートルの展示ホールには、VR大空間ロケーションベースエンターテインメント（LBE）技術を活用した時空を超える文化トンネルが設置されている。この技術により