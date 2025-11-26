【新華社阜陽11月26日】中国安徽省阜陽市太和県原牆鎮のショウガ栽培拠点ではこのところ、本格的な収穫期を迎えている。晴れた日には栽培農家が収穫作業を行い、畑一面に活気あふれる繁忙期の光景が広がっている。地元ではここ数年、農業の産業構造最適化のため積極的な調整を進め、地域の実情に即したショウガ栽培産業を発展させており、「小さなショウガ」は地域住民に増収をもたらす「一大産業」へと成長を遂げている。（謝