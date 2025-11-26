【新華社ウルムチ11月26日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州新源（キュネス）県の薩哈風景区にこのほど、今冬初めての雪が降った。雪が山や草原を覆い、遠くの山々は白く染まり、濃い緑のトウヒ林が連なる。牛や羊が雪の山道をゆっくり歩き、静かな水墨画のような風景が広がっている。アジア最大の原始野生果樹林が広がる同風景区は、雪景色と希少な植物が織りなす風景が趣を添え、冬の秘境として観光客の人気を集め