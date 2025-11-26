メ～テレ（名古屋テレビ） 年末年始の高速道路の渋滞予測が発表されました。ピークはいつになるのでしょうか。 ネクスコ中日本によりますと、12月26日から1月4日までに10キロ以上の渋滞が予測されているのは、上下合わせて98回です。 下りで最も渋滞が多いと予測されるのは1月2日で、8回となっています。 また上りは1月2日が15回で最も多く、次いで3日が14回となっています。 特に長い渋滞の発生が予測され