メ～テレ（名古屋テレビ） ラグビーの姫野和樹選手が母校を訪れ、後輩に特別レッスンを行いました。 トヨタヴェルブリッツに所属する姫野和樹選手が訪れたのは、愛知県春日井市にある母校の中部大学春日丘高校です。 今回の訪問は、大手食品会社「明治」がサポートし、スポーツ選手が全国の運動部を訪問する企画、「部活生の強さひきだすプロジェクトRiseUp」の一環です。 生徒約300人が出席した