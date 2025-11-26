岡山市役所 12月7日、東区西大寺南の百花プラザ多目的ホールで、デフリンピックボウリング日本代表女子監督の安田由紀子さんが講演をします。岡山市などでつくる実行委員会が主催する、岡山市障害者福祉大会の一環で登壇するものです。 安田さんは山口県出身で、結婚を機に倉敷市に転居。その後、さまざまなボウリングの大会に出場して腕を磨きました。2006年には全国ろうあ者体育大会女子個人戦で優勝。2023年には、