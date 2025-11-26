高市首相（自民党総裁）と国民・玉木代表の党首討論が２６日、行われた。両者の主なやり取りは以下の通り。玉木氏「『年収の壁』引き上げ、１７８万の約束は」玉木氏――国民民主党代表の玉木雄一郎です。まず、冒頭総理にお礼を申し上げたいと思います。ガソリンの暫定税率の廃止。我々が2021年の衆議院選挙から訴えてきていたガソリンの暫定税率の廃止でありますけれども、最後、総理のリーダーシップもあって年内廃止が決ま