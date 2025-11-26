■NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD（26日、東京・新高輪プリンス）【ベストナイン一覧】最多得票はセ・サトテル、パ・レイエスルーキー・宗山が紅林に3票差で初日本野球機構は26日、今年活躍した選手を称える年間表彰式の“NPB AWARDS 2024”を開催した。新人王はセ・リーグ、荘司宏太（25、ヤクルト）。パ・リーグは西川史礁（22、ロッテ）となった。西川は去年のドラフト1位でロッテに入団した。シーズン序盤は苦戦